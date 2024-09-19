В октябре стартует реорганизация структуры Правительства Вологодчины

[ Общество ]

С 1 октября начнется реализация проекта по реорганизации Правительства Вологодской области. О подготовке проекта доложили вчера на оперативном совещании.

«У нас уже начинается масштабная реорганизация структуры Правительства области и центральных органов исполнительной власти. Есть понимание, концепция и алгоритм дорожной карты, стратегия конкретных действий. Запустим эту работу с 1 октября», – сообщил избранный губернатор области Георгий Филимонов.

В ходе административной реформы департаменты областного Правительства будут преобразованы в министерства по отраслям. Помимо этого, изменится и штатная численность ведомств. За основу структурной реорганизации органов власти будет взята модель Правительства Подмосковья.

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Фото: телеграмм-канал Сергея Жестянникова
 

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