В Правительстве региона подготовят программу развития Вологодчины на 5 лет

Такое поручение дал избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в ходе вчерашнего оперативного совещания с региональным Правительством.

«Поручаю каждому департаменту Правительства Вологодской области подготовить программу отраслевого развития на 5 лет. Контроль – за председателем Правительства Вологодской области Александром Михайловичем Мордвиновым», – сказал Георгий Филимонов.

Он отметил, что перед Правительством региона стоит задача не только сохранить набранный темп работы, но и увеличить его.

Каждому будущему Министерству будет установлен KPI для измерения эффективности работы до конца текущего года, а затем спланировать показатели на следующий год и пятилетку.