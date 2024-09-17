В Правительстве региона подготовят программу развития Вологодчины на 5 лет

Такое поручение дал избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в ходе вчерашнего оперативного совещания с региональным Правительством.
«Поручаю каждому департаменту Правительства Вологодской области подготовить программу отраслевого развития на 5 лет. Контроль – за председателем Правительства Вологодской области Александром Михайловичем Мордвиновым», – сказал Георгий Филимонов.
Он отметил, что перед Правительством региона стоит задача не только сохранить набранный темп работы, но и увеличить его.
Каждому будущему Министерству будет установлен KPI для измерения эффективности работы до конца текущего года, а затем спланировать показатели на следующий год и пятилетку.
«Ежемесячно мы анализируем 66 макроиндикаторов по каждой отрасли. Предлагаю отрисовать траекторию развития с не таким грандиозным количеством показателей по каждому Министерству. Наша задача в том, чтобы индикаторы, в первую очередь, отражали реальное состояние развития отрасли, которое, в том числе оценивается жителями. Это можно назвать индексом социального благополучия», – отметил Георгий Филимонов.