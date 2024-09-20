Лишенный прав водитель из Никольска купил поддельный документ

В 2016 году горожанина на полтора года лишили прав за пьяную езду. Когда пришло время получать документ обратно, он дважды провалил экзамен по теории в ГИБДД.

Раздосадованный шофер решил купить документ в Интернете. Он заплатил три тысячи за свидетельство о прохождении обучения и 50 тысяч - за само водительское удостоверение.

В июле семья мужчины отправилась из поселка Борок в райцентр по делам. Водителя остановили гаишники, после чего всплыло, что мужчина не вписан в страховой полис ОСАГО, а водительское удостоверение поддельное, да еще и изготовлено оно кустарным способом.

На 30-летнего мужчину завели уголовное дело. Вину он, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, признал. Дело слушалось в особом порядке.

Злоумышленника приговорили к полугоду ограничения свободы.