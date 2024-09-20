«Северянка» стартовала с двух побед на Чемпионате России по волейболу

[ Спорт ]

В город металлургов приехали команды из Курской и Владимирской областей, а также Липецка. Волейболистки череповецкой «Северянки» провели два матча против «Липецка», в которых одержали победу 3:0, не позволив соперникам набрать больше 15 очков за сет (25:12 25:15 25:11).

Игра против «Атом-Курск», которая прошла накануне, для подопечных Вадима Панкова получилась сложнее. Уступив в первом сете 16:25, череповчанки с таким же счётом, только уже в противоположную сторону, выиграли вторую партию. Третий и четвёртый сет также остался за хозяйками площадки (25:19 и 25:18). В итоге и этот матч "северянки" выиграли со счетом 3:1.

«Да, начали сегодня неудачно. Потом тренеры сделали замены, дали поиграть другим девочкам. Нам дали возможность показать себя, мы этим шансом воспользовались и благодарны за это», -сказала диагональная «Северянки» Дарья Федосеева, набравшая во вчерашнем матче 17 очков.

Сегодня у команд день отдыха. А в выходные череповчанки проведут ещё два матча, вновь сыграют с командами из Липецка и Курска.

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