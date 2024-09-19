Бойцам СВО начали выделять земельные участки в Вологде

Первые девять участков, как сообщили в городской администрации, выделены в черте губернского города, а также в поселке Дубровское Вологодского округа.

Льгота положена бойцам, которые получили госнаграды за заслуги в ходе спецоперации, и члены семей погибших участников СВО.

На учет поставлены 104 участника СВО, подавших заявки, а также 12 семей погибших военнослужащих.

Для получения земли нужно написать заявление в органы местного самоуправления по месту жительства либо по месту пребывания. В Вологде сделать это можно на Ленина, 2, телефон 72-21-47.

В заявлении должны быть указаны вид разрешенного использования земельного участка, его предполагаемое местоположение и СНИЛС заявителя. В необходимый пакет документов входят также: паспорт; документ, удостоверяющий присвоение награды или звания; удостоверение ветерана боевых действий; для семей погибших – копия паспорта; документы, подтверждающие родство с военнослужащим; копия свидетельства о его смерти; удостоверение члена семьи погибшего; документ, удостоверяющий присвоение награды; в случае обращения представителя – необходимы также копия документа, удостоверяющего личность представителя и нотариально заверенная доверенность.