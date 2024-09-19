Первая сессия городской Думы состоялась в Вологде

Первая установочная сессия Вологодской городской Думы VIII созыва прошла в областной столице. Депутаты решили на ней несколько организационных вопросов по деятельности парламента.

В частности, парламентарии утвердили заместителей председателя Думы. Ими стали Сергей Никулин, Михаил Громов и Сергей Чуранов. На постоянной основе будет работать Сергей Никулин.

«Все трое депутатов уже не впервые избираются в Вологодскую городскую Думу, это профессионалы, с разносторонними высокими компетенциями», – отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Затем парламентарии утвердили персональный состав постоянных комитетов Вологодской городской Думы. После чего состоялись заседания каждого из них, где открытым голосованием были избраны председатели комитетов.

Так, комитет по вопросам местного значения и законности будет идти под председательством Сергея Никулина.

Комитет по экономике и бюджету будет возглавлять Михаил Громов.

Руководить работой комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству будет Сергей Чуранов.

В комитете по молодёжной политике и физической культуре на место председателя назначен Альберт Саркисов.

А Валентина Попова возглавила комитет по образованию, культуре и социальным вопросам.

Кроме того, сегодня депутаты назначили конкурс на замещение должности мэра города Вологды и определили состав конкурсной комиссии от города Вологды. В него вошли заместитель председателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Логанцов, почётный гражданин города Вологды, директор «Вологодского областного колледжа искусств» Лев Трайнин, председатель городского отделения Союза промышленников и предпринимателей Вологодчины Константин Шепель, генеральный директор Вологодского оптико-механического завода Василий Морозов.

Сама процедура конкурса пройдет с 17 по 22 октября. Решение о назначении мэра города Вологды из числа кандидатов, представленных комиссии, будет принято на очередной сессии Вологодской городской Думы 24 октября.