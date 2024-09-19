Юрий Сапожников вступил в должность главы Вологды

На первой сессии Вологодской городской Думы VIII созыва Юрий Сапожников был единогласно избран депутатами главой города Вологды. Торжественная церемония вступления в должность прошла сегодня в здании городского парламента.

Согласно уставу областной столицы глава избирается из числа депутатов городской Думы. Кандидатуру Юрия Владимировича поддержали 30 из 30 депутатов парламента.

На торжественной церемонии вступления в должность главы города Вологды присутствовали заместитель губернатора Вологодской области Евгений Тютюков, председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников, представители общественности, депутаты областного парламента, почётные граждане города Вологды.

Должностной знак главы Вологды вручил заместитель губернатора Вологодской области Евгений Тютюков, после чего поздравил Юрия Сапожникова с избранием на новый пост и обратился к депутатам Думы.





«Сегодня здесь присутствует одна команда – команда Георгия Филимонова, целью которой является улучшение качества жизни вологжан. Мы будем ставить перед собой амбициозные цели и задачи. И каждый из вас в силу своего опыта, своих профессиональных способностей – во главе с вашим лидером – будет стремиться к тому, чтобы сделать жизнь вологжан лучше», – отметил заместитель губернатора.

Слова поздравлений прозвучали и от председателя Законодательного собрания Сергея Жестянникова.

«Примите мои поздравления, Юрий Владимирович. Как председатель Законодательного собрания уверенно заявляю, мы готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Благодарен депутатам, которые уже включились в работу, в том числе, по проблемным объектам в Заречном округе. Вы действительно профессионалы, и за вами стоят люди. Они вас ценят, я это вижу. Работать предстоит с полной самоотдачей, полным погружением в проблемы округов, в тесной связи с избирателями. Только так, коллеги! Отныне мы шагаем вперед одной командой, командой избранного Губернатора Георгия Юрьевича Филимонова. И цель наша тоже едина – сделать жизнь вологжан лучше, комфортнее, достойнее!» – подчеркнул спикер областного парламента.

Юрий Сапожников поблагодарил депутатов за доверие и поддержку.

«Искренне благодарю коллег за оказанное мне доверие возглавить областную столицу. И, конечно же, слова глубокой благодарности – моим избирателям. Главным направлением нашей с депутатами работы по-прежнему останется защита интересов и повышение качества жизни вологжан. Я уверен, что заручившись поддержкой губернатора Георгия Юрьевича Филимонова, продолжив добрые традиции единения, мы справимся с любыми задачами! Работаем!» – отметил глава Вологды.

Напомним, что Юрий Сапожников одержал победу на выборах депутатов Вологодской городской Думы по избирательному округу №4.



