Турнир по Counter-Strike состоится в Вологде

В Вологде пройдёт открытый кубок по "Counter-Strike 2"*. К участию приглашаются команды из шести человек (пять действующих игроков и один запасной). Геймеры продемонстрируют свои навыки в прямом эфире и сразятся за призовой фонд в размере 50 тысяч рублей.



Организаторами турнира выступают Федерация киберспорта России (ФКС) и Ростелеком. Для участия в чемпионате необходимо до 22 сентября зарегистрироваться по ссылке, указав название и капитана команды, список киберспортсменов и их цифровые идентификаторы в игровых профилях. Минимальный возраст участника — 16 лет.

- Заявки на участие уже подали команды из Череповца, Вологды, Пскова и Новгорода. Мы будем транслировать все игры чемпионата на наших ресурсах в социальных сетях, - отметил председатель Федерации киберспорта в Вологодской области Константин Зимин.

Чемпионат будет проходить с 23 по 29 сентября в вечернее время. Турнирная сетка появится в группе ФКС в социальной сети «ВКонтакте» после завершения приема заявок.Команды играют на вылет: после первого же поражения участники покидают соревнования.

- Среди наших абонентов немало киберспортсменов. К участию в чемпионате мы приглашаем всех геймеров, быть нашим клиентом совершенно необязательно. Пусть победит сильнейшая команда! – рассказала директор по работе с массовым сегментом Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Карина Воропаева.

*Каунтэстрайк