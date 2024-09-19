Умар Кремлёв приобрёл 50% группы компаний «AVA Group» Вагана Арутюняна

Предприниматель Умар Кремлёв заявил о приобретении 50%-ной доли в капитале группы компаний «АVА». Президенту «AVA Group» Вагану Арутюняну, который сохранил контроль за операционной деятельностью холдинга, также принадлежит 50%. Соглашение между партнёрами было подписано сегодня, 19 сентября, в пресс-центре информационного агентства ТАСС.

Сумма сделки не разглашается, однако сообщается, что акционеры планируют масштабировать проекты «AVA Group» на федеральном уровне и инвестировать как в действующие, так и будущие проекты группы компаний.

«Моя основная миссия как бизнесмена и гражданина – создание доступной и комфортной среды для повышения качества и увеличения продолжительности жизни людей. Наши партнеры из многопрофильного холдинга «АVА» тоже многое для этого делают. Они развивают девелоперские проекты, сельское хозяйство, внутренний туризм, санаторно-курортное лечение, информационные технологии. Приобретаемый актив логично встраивается в концепцию развития бизнес-направлений, которыми мы с командой занимаемся сейчас. Наша общая цель – развивать социально ответственное и созидательное предпринимательство», — рассказал Умар Кремлёв.

Напомним, что команда Умара Кремлёва имеет большую историю успешной работы с группой компаний «АVА». Так, по поручению президента России Владимира Путина Умаром Кремлёвым совместно с Курчатовским институтом, Российской академией наук и другими ведущими научными организациями страны реализуется проект «Большой Серпухов». Он призван обеспечить технологический суверенитет Российской Федерации за счёт развития на территории трёх городов: Серпухова, Пущино и Протвино – научных центров и высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности.

Помимо развития науки и технологий в рамках «Большого Серпухова» предусмотрено строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание и развитие рекреационных и досуговых зон. Одним из партнеров в рамках строительства Наукограда выступает «АVА». На сегодняшний день компанией сдано уже более 1 миллиона квадратных метров жилья, ещё около 10 миллионов квадратных метров находится в стадии строительства и проектирования.

«Соглашение является стратегическим документом и подтверждает объединение нашей команды «AVA Group» и Умара Кремлёва. Оно позволит консолидировать управленческие компетенции и опыт в реализации инвестиционной деятельности. По сути, сегодня состоялось зарождение нового проекта с опытными, сильными и эффективными партнёрами. Наше партнёрство станет новым этапом в развитии холдинга, даст возможность масштабировать сферы деятельности и усилиться в развитии новых проектов. Совместное владение позволит объединить ресурсы и экспертизу для укрепления конкурентных позиций и открывает новые возможности для AVA Group через новые инвестиции и расширение географии проектов», — сообщил президент группы компаний «АVА» Ваган Арутюнян.

Для справки: Умар Назарович Кремлёв – российский предприниматель, мировой спортивный функционер и благотворитель. Среди его активов – крупнейший дилерский холдинг России АО «РОЛЬФ», оператор государственных лотерей «Национальные лотереи» (ООО «Спортивные лотереи») и другие.

Умар Кремлёв является президентом Международной ассоциации бокса (IBA), председателем исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Федерация бокса России», председателем наблюдательного совета оргкомитета Всемирных Игр дружбы.

«AVA Group» – многопрофильный холдинг, основанный в 2007 году как девелопер полного цикла. Входит в топ-5 застройщиков Краснодарского края и топ-20 в России по объёмам текущего строительства. В структуре холдинга работает более 2 тысяч человек. География деятельности сегодня охватывает Краснодарский край, Москву и Московскую область, Северный Кавказ и Алтай.