20,1 тыс. кубометров березового шпона экспортировала с начала года Вологодчина

С 1 января по 13 сентября этого года инспекторы Россельхознадзора проверили 448 партий березового шпона, произведенного в Вологодской области для экспортных поставок.

Вся продукция признана соответствующей фитосанитарным требованиям четырех стран-импортеров, в числе которых Китай, куда уехала большая часть поставок, а также Вьетнам, Египет и Марокко. Управлением Россельхознадзора оформлены фитосанитарные сертификаты на 20,1 тыс. кубометров березового шпона.

Отметим, что за аналогичный период 2023 года из Вологодской области в 7 стран Азии и Африки (Вьетнам, Грузия, Египет, Казахстан, Китай, Малайзия, Турция) экспортировали 18,4 тыс. кубометров березового шпона.