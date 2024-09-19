20,1 тыс. кубометров березового шпона экспортировала с начала года Вологодчина

[ Экономика ]

С 1 января по 13 сентября этого года инспекторы Россельхознадзора проверили 448 партий березового шпона, произведенного в Вологодской области для экспортных поставок.

Вся продукция признана соответствующей фитосанитарным требованиям четырех стран-импортеров, в числе которых Китай, куда уехала большая часть поставок, а также Вьетнам, Египет и Марокко.  Управлением Россельхознадзора оформлены фитосанитарные сертификаты на 20,1 тыс. кубометров березового шпона.

Отметим, что за аналогичный период 2023 года из Вологодской области в 7 стран Азии и Африки (Вьетнам, Грузия, Египет, Казахстан, Китай, Малайзия, Турция) экспортировали 18,4 тыс. кубометров березового шпона.

Теги:
экспорт россельхознадзор
 

Последние новости

В региональном СКР защитят права вологодских сирот
20,1 тыс. кубометров березового шпона экспортировала с начала года Вологодчина
Администрация Вологды сообщила, когда завершится ремонт улицы Республиканская
Социальный фонд напомнил, как самозанятые могут накопить себе на пенсию
В Вологде полиция нашла потерявшуюся вчера школьницу
В Верховажском округе под большегрузом обрушился мост
До конца октября в Вологде отремонтируют улицу Республиканскую
В Великоустюгском округе на трассе сбили пожилого велосипедиста
В Великом Устюге будут судить отца, из-за которого выпал из окна ребенок
В Вологде обустроена новая пешеходная дорожка к школе № 8