Администрация Вологды сообщила, когда завершится ремонт улицы Республиканская

Ремонт полукилометрового участка Республиканской улицы от Ленинградской до Гагарина идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас общая готовность объекта составляет 35%. Ход работ проинспектировал исполняющий обязанности мэра Андрей Накрошаев.

«Это долгожданный ремонт. Здесь была полугрунтовая дорога, которая регулярно подсыпалась фракцией мелкозернистого асфальта, щебнем, но это не приносило должного результата. Сейчас ведутся работы по полному асфальтированию дороги. Обустраиваются широкие тротуары с обеих сторон. Важное решение, которое мы приняли в ходе выезда, – это устройство четырёх дополнительных ливневых колодцев. Это позволит снизить ливневую нагрузку с перекрёстка Республиканской – Ленинградской и предотвратить подтопления в период осадков. Уверен, что результат обрадует всех местных жителей», — отметил он.

Стоимость ремонта улицы Республиканской составляет более 40 миллионов рублей. Работы ведет компания «Дорсервис». На обновленной дороге ширина проезжей составит 7 метров – это две полосы по 3,5 метра. По нечётной стороне улицы будет обустроен тротуар шириной 2 метра, по чётной – 2,5 метра.

На данный момент рабочие уже провели работу с коммуникациями: заменили участок тепловой сети длиной 43 метра, участок водопровода длиной 350 метров и участок газопровода длиной 100 метров. Сейчас идет замена бортовых камней, формируется основание дороги из песка и щебня на проезжей части и тротуарах. Далее предстоит асфальтирование.

Ремонт улицы Республиканской в Вологде должен завершиться до конца октября.

Всего в этом году в Вологде обновляют 12 участков улиц, восемь из которых уже завершены. Общая протяжённость всех ремонтируемых дорог превышает 10 километров.