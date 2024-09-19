В Вологде полиция нашла потерявшуюся вчера школьницу

[ Происшествия ]

11-летняя девочка вчера утром ушла в школу из дома на улице Ловенецкого областной столицы, после чего не вернулась. В 11 вечера ее мать обратилась в полицию.Телефон девочки был выключен, а самостоятельные поиски родителей не дали результатов. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

Сегодня ранним утром полицейские обнаружили ребенка в одном из дворов на улице Архангельской и доставили в отдел полиции №1. Во время беседы девочка призналась, что засиделась в гостях у друга допоздна, телефон разрядился. Домой она возвращаться побоялась, потому что была уверена, что мама ее заругает. Поэтому девочка решила переночевать в одном из подъездов дома на улице Архангельской. Утром она также испугалась идти домой.

С подростком и матерью инспектор ПДН провела профилактическую беседу о недопущении подобных ситуаций.

Теги:
пропал подросток поиск детей родители
 

Последние новости

Социальный фонд напомнил, как самозанятые могут накопить себе на пенсию
В Вологде полиция нашла потерявшуюся вчера школьницу
В Верховажском округе под большегрузом обрушился мост
До конца октября в Вологде отремонтируют улицу Республиканскую
В Великоустюгском округе на трассе сбили пожилого велосипедиста
В Великом Устюге будут судить отца, из-за которого выпал из окна ребенок
В Вологде обустроена новая пешеходная дорожка к школе № 8
«Череповец - СШОР Витязь» - победитель Первенства III лиги зоны «Золотое кольцо»
Георгий Филимонов принял участие в видеоконференцсвязи с президентом России
Вологжанина будут судить за помощь в получении сертификатов о прививках от COVID-19