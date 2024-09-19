До конца октября в Вологде отремонтируют улицу Республиканскую

[ Общество ]

Ремонт улицы Республиканской идет на участке от ул. Ленинградской до ул. Гагарина протяженностью около полукилометра. В настоящее время общая готовность объекта составляет 35 %. Ход работ проинспектировал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

«Благодаря решению избранного губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в этом году мы ведём большой объём дорожных работ, в том числе ремонтируется улица Республиканская. Здесь была полугрунтовая дорога, которая регулярно подсыпалась ФАМом, щебнем, но это не приносило должного результата. Сейчас ведутся работы по полному асфальтированию дороги. Обустраиваются широкие тротуары с обеих сторон. Важное решение, которое мы приняли в ходе выезда, – это устройство четырёх дополнительных ливневых колодцев. Это позволит снизить ливневую нагрузку с перекрестка Республиканской-Ленинградской и предотвратить подтопления в период осадков», – рассказал Андрей Накрошаев.  

Стоимость ремонта составляет более 40 миллионов рублей. Работы ведет компания «Дорсервис». Ширина проезжей части дороги составит 7 метров – это две полосы по 3,5 метра. По нечётной стороне улицы будет обустроен тротуар шириной 2 метра, по чётной – 2,5 метра.

На данный момент рабочие уже провели работу с коммуникациями: заменили участок тепловой сети длиной 43 метра, участок водопровода длиной 350 метров и участок газопровода длиной 100 метров. Сейчас идет замена бортовых камней, формируется основание дороги из песка и щебня на проезжей части и тротуарах. Далее предстоит асфальтирование.

Ремонт улицы Республиканской в Вологде идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы завершат до конца октября.

Всего в этом году в Вологде обновляют 12 участков улиц, восемь из которых уже завершены. Общая протяжённость всех ремонтируемых дорог составляет 10,3 км.

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ремонт улиц Дорсервис
Фото: пресс-служба администрации города Вологды
 

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