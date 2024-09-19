В Великоустюгском округе на трассе сбили пожилого велосипедиста

[ Происшествия ]

Авария произошла вчера, 18 сентября, около семи часов вечера на 384-м километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово территории Великоустюгского округа. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МВД.

По предварительной информации, 50-летний водитель грузовика «Вольво» сбил -69-летнего мужчину, который ехал на велосипеде в попутном направлении. Сообщается, что светоотражающих элементов на одежде велосипедиста не было.

В результате ДТП, пенсионер получил травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Великоустюгскую Центральную районную больницу.

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Фото: пресс-службу УМВД России по Вологодской области
 

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