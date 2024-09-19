В Великом Устюге будут судить отца, из-за которого выпал из окна ребенок

Великоустюгским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия, о которой сообщили в региональном СКР, произошла днем 17 июля в городе Красавино Великоустюгского округа.

38-летний папа ненадолго отлучился. Трехлетняя дочка залезла на стул, оттуда на подоконник и выпала в открытое окно с четвертого этажа. Отец бросился на улицу и вызвал скорую.

Ребенок умер в больнице. На отца завели дело за причинение смерти по неосторожности.

В ведомстве уточнили, что дело передано в суд.