В Великом Устюге будут судить отца, из-за которого выпал из окна ребенок

[ Происшествия ]

Великоустюгским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Трагедия, о которой сообщили в региональном СКР, произошла днем 17 июля в городе Красавино Великоустюгского округа.

38-летний папа ненадолго отлучился. Трехлетняя дочка залезла на стул, оттуда на подоконник и выпала в открытое окно с четвертого этажа. Отец бросился на улицу и вызвал скорую. 

Ребенок умер в больнице. На отца завели дело за причинение смерти по неосторожности.

В ведомстве уточнили, что дело передано в суд.

Теги:
ребенок падение из окна
freepik.com
 

Последние новости

Социальный фонд напомнил, как самозанятые могут накопить себе на пенсию
В Вологде полиция нашла потерявшуюся вчера школьницу
В Верховажском округе под большегрузом обрушился мост
До конца октября в Вологде отремонтируют улицу Республиканскую
В Великоустюгском округе на трассе сбили пожилого велосипедиста
В Великом Устюге будут судить отца, из-за которого выпал из окна ребенок
В Вологде обустроена новая пешеходная дорожка к школе № 8
«Череповец - СШОР Витязь» - победитель Первенства III лиги зоны «Золотое кольцо»
Георгий Филимонов принял участие в видеоконференцсвязи с президентом России
Вологжанина будут судить за помощь в получении сертификатов о прививках от COVID-19