Социальный фонд напомнил, как самозанятые могут накопить себе на пенсию

В течение этой осени самозанятые вологжане получат уведомления от отделения Социального фонда по Вологодской области о возможности формировать пенсию за счет добровольных взносов. Сообщения поступят на портале госуслуг.

В первую очередь уведомления направят самозанятым предпенсионного возраста – тем, кому до выхода на пенсию осталось пять и менее лет. Далее сообщения получат те, у кого пенсионный возраст наступит через 6 – 10 лет. На третьем этапе уведомления будут разосланы вологжанам, выходящим на пенсию через 11 – 15 лет.

Кроме того, самозанятые граждане, как и все застрахованные россияне, раз в три года на портале госуслуг получают уведомления о предполагаемом размере будущей страховой пенсии по старости (мужчины – начиная с 45 лет, женщины – с 40 лет).

Закон не обязывает самозанятых уплачивать за себя страховые взносы в пользу будущей пенсии, при этом периоды самозанятости не учитываются при её оформлении. Чтобы формировался стаж и копились пенсионные коэффициенты, необходимо самостоятельно перечислять страховые взносы. Для этого следует вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, подав соответствующее заявление в отделение Социального фонда по Вологодской области. При уплате страховых взносов за каждый год самозанятости будут начислены пенсионные коэффициенты, а период работы войдет в стаж. Единственный способ для таких предпринимателей обеспечить себе пенсию – это платить взносы в добровольном порядке.

В 2024 году минимальный размер добровольных страховых взносов составляет 50 798 рублей 88 копеек, что будет эквивалентно 1,037 пенсионного коэффициента. Максимальный взнос равен 406 391 рублю 4 копейкам, при уплате этой суммы самозанятому учтут 8,292 коэффициента. Средства можно перечислить как единой суммой, так и разбить на несколько платежей в году.

Если гражданин к достижению пенсионного возраста не заработает требуемый стаж и нужное количество пенсионных коэффициентов, то права на пенсию у него не возникнет. Ему назначат социальную пенсию, но на пять лет позже пенсионного возраста.