В Вологде обустроена новая пешеходная дорожка к школе № 8

[ Общество ]

Инициативу жителей микрорайона поддержали городские власти и руководство школы. Глава Вологды Юрий Сапожников вместе с директором школы Юлией Орсаг, председателем ТОСа Татьяной Хачикян, представителями муниципального учреждения «Учсервис» и Центра по работе с населением приняли объект.

В перспективе планируется добавить грунт и подсеять траву на газоне.

В самой школе – в корпусе со стороны улицы Чехова – продолжается ремонт. Напомним, работы проходят в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» и под патронажем главы региона Георгия Филимонова.

В 2024 году в рамках проекта будет реализовано 29 инициатив ТОСов: детские и спортивные площадки, общественные пространства, тротуары, уличное освещение, безопасный пешеходный переход. Впервые за время реализации проекта пройдёт замена детских игровых малых архитектурных форм на территории прогулочных площадок детского сада.

В Вологде обустроена новая пешеходная дорожка к школе № 8

 

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