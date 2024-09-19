«Череповец - СШОР Витязь» - победитель Первенства III лиги зоны «Золотое кольцо»

Для итоговой победы "жёлто-чёрным" достаточно было набрать одно очко в четырех оставшихся матчах сезона. Но подопечные Алексея Ефименко не стали откладывать дело дело в долгий ящик, разгромив накануне одного из аутсайдеров турнира, «СШ им. Г. А. Ярцева» из Костромы, со счётом 9:0. Набрав 37 очков, череповчане стали недосягаемы для своих конкурентов за три тура до конца чемпионата.



Победу череповчане посвятили своему первому тренеру Владимиру Голубинскому, ушедшему из жизни в 2023 году.

«Эта победа Владимира Петровича, который с неба нам помогал в нужных играх, где мы выигрывали на последних минутах. Я думаю, что он видел это. И мы скучаем по нему. Так что чемпионство - для него», - сказал после игры капитан «Череповца» и лучший бомбардир не только команды, но и всего Чемпионата - Антон Балашов, забивший в Первенстве 3 лиги 15 мячей.

Следующий тур пройдёт 25 сентября. В этот день «Череповец - СШОР Витязь» примет кировский «Машиностроитель», а вологодский «Олимп» - команду СШОР из Тверской области.