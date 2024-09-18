Георгий Филимонов принял участие в видеоконференцсвязи с президентом России Владимиром Путиным. Помимо него, с главой государства общались руководители других регионов, победившие на минувших губернаторских выборах.

«Прежде всего хочу поздравить вас с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии, о том, что люди, жители регионов, видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему», — отметил Владимир Путин.

Он добавил, что выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и при высокой явке.

«Требования общества к власти, в том числе региональной, совершенно справедливо растут. От вас ждут работы с полной отдачей в интересах страны и её граждан, готовности к открытому, честному, постоянному диалогу с людьми, безусловного выполнения всех взятых на себя обязательств, конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни», — подчеркнул президент.

Он сообщил главам регионов, что те должны уделить особое внимание реализации национальных проектов – так, чтобы вложенные ресурсы приносили максимальную пользу людям, а задачи экономического роста решались в увязке с созданием благоприятных, современных условий для жизни граждан страны, особенно семей с детьми.