Вологжанина будут судить за помощь в получении сертификатов о прививках от COVID-19

В региональном СКР рассказали завершении расследования дела о посредничестве во взяточничестве.

Дополнительный доход 29-летний мужчина получил в 2021-2023 годах. У него был знакомый фельдшер в Вологодском районе. За небольшое вознаграждение вологжанин приводил к медику "клиентов", которым нужен был сертификат о вакцинации от «Сovid-19» без прохождения процедуры.

Обвиняемый передавал фельдшеру для оформления медицинских документов необходимые сведения о гражданах, получая от "пациентов" деньги. В общей сложности посредник передал 197 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.