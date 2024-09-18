Вологжанина будут судить за помощь в получении сертификатов о прививках от COVID-19

[ Общество ]

В региональном СКР рассказали  завершении расследования дела о посредничестве во взяточничестве.

Дополнительный доход 29-летний мужчина получил в 2021-2023 годах. У него был знакомый фельдшер в Вологодском районе. За небольшое вознаграждение вологжанин приводил к медику "клиентов", которым нужен был сертификат о вакцинации от  «Сovid-19» без прохождения  процедуры. 

Обвиняемый  передавал фельдшеру для оформления медицинских документов необходимые сведения о гражданах, получая от "пациентов" деньги. В общей сложности посредник передал 197 тысяч рублей.  

Уголовное дело направлено в суд.

Теги:
коронавирус взятка прививка
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