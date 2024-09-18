Депутаты Вологодской городской Думы VIII созыва зарегистрированы территориальной избирательной комиссией

[ Общество ]

На организационном собрании депутатов Вологодской городской Думы VIII созыва председатель Территориальной избирательной комиссии Вологды Александр Груздев вручил избранным депутатам удостоверения и пожелал плодотворной работы.

Напомним, депутатский корпус городской Думы обновился по итогам выборов, которые прошли с 6 по 8 сентября. Представители Партии «Единая Россиия» победили в 27 округах из 30. Кандидаты, выдвинутые ЛДПР, одержали победу в двух избирательных округах. И на одном избирательном округе победил представитель партии «Новые люди».

Депутатский состав седьмого созыва обновился почти наполовину. Так, из числа депутатов VII созыва 16 избраны в новый созыв. 

«Коллегам желаю успехов в депутатской работе. В первую очередь – работать со своими избирателями: исполнять их наказы, которые они получили во время избирательной кампании», - подчеркнул глава Вологды Юрий Сапожников.

Уже в этот четверг депутатам предстоит провести в городском парламенте первый рабочий день: в 10 часов начнется первая сессия Вологодской городской Думы. Новому составу предстоит решить ряд организационных вопросов о деятельности парламента.

 

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