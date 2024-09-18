Череповец станут развивать за счёт частных инвестиций

На инвестиционном совете в городской мэрии рассмотрены шесть крупных инвестиционных проектов. Четыре из них направлены на развитие производственного сектора, один – на развитие туризма, и ещё один – на создание спортивно-развлекательного объекта. Общий объём инвестиций составил 3 миллиарда 600 миллионов рублей.

«Эти проекты обещают существенно повлиять на экономику города, создав 366 новых рабочих мест. Важно отметить, что четыре из них связаны с выпуском импортозамещающей продукции, что особенно актуально в текущих экономических условиях», — отметил и.о. начальника департамента экономического развития Вологодчины Ильнур Сираев.

Участниками инвестиционного совета стали руководители управлений мэрии, управляющие банков и представители бизнеса, которые коллегиально приняли решение о реализации этих проектов. Это ещё один шаг на пути укрепления благоприятного инвестиционного климата в Череповце, что привлечёт новые капиталы и поможет городскому бизнесу развиваться.

«Если вы также рассматриваете возможность реализации своего инвестиционного проекта в Череповце, специалисты муниципального Агентства городского развития готовы оказать всестороннюю поддержку: от подбора подходящих площадок до введения объекта в эксплуатацию. Телефон для связи: (8202) 20-19-25», — добавил Ильнур Сираев.