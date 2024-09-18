Череповец станут развивать за счёт частных инвестиций

[ Экономика ]

На инвестиционном совете в городской мэрии рассмотрены шесть крупных инвестиционных проектов. Четыре из них направлены на развитие производственного сектора, один – на развитие туризма, и ещё один – на создание спортивно-развлекательного объекта. Общий объём инвестиций составил 3 миллиарда 600 миллионов рублей.

«Эти проекты обещают существенно повлиять на экономику города, создав 366 новых рабочих мест. Важно отметить, что четыре из них связаны с выпуском импортозамещающей продукции, что особенно актуально в текущих экономических условиях», — отметил и.о. начальника департамента экономического развития Вологодчины Ильнур Сираев.

Участниками инвестиционного совета стали руководители управлений мэрии, управляющие банков и представители бизнеса, которые коллегиально приняли решение о реализации этих проектов. Это ещё один шаг на пути укрепления благоприятного инвестиционного климата в Череповце, что привлечёт новые капиталы и поможет городскому бизнесу развиваться.

«Если вы также рассматриваете возможность реализации своего инвестиционного проекта в Череповце, специалисты муниципального Агентства городского развития готовы оказать всестороннюю поддержку: от подбора подходящих площадок до введения объекта в эксплуатацию. Телефон для связи: (8202) 20-19-25», — добавил Ильнур Сираев.

 

Последние новости

Череповец станут развивать за счёт частных инвестиций
Вологжане могут получить бесплатную юридическую помощь
Павильон по продаже воды взломали под Вологдой
Двое молодых тотьмичей осуждены за вымогательство и кражу
До конца октября завершится благоустройство у Кувшиновского моста в Вологде
В центре Вологды иномарка наехала на женщину на пешеходном переходе
Неосторожный водитель сбил в вологодском дворе старушку
В Череповце оштрафовали байкера за шоу с фейерверками на Архангельском мосту
Найти пропавшую 12-летнюю череповчанку помогла овчарка по кличке Стрела
В Вологде при столкновении двух машин травмирован ребенок