Вологжане могут получить бесплатную юридическую помощь

Жители Вологодской области имеют возможность получить бесплатную юридическую помощь. Консультации осуществляются в рамках регионального проекта «Точка доступа».

«С 1 сентября на областном портале государственных и муниципальных услуг начал действовать новый сервис для получения юридической помощи в онлайн-формате. Благодаря ему вологжане могут бесплатно обратиться за консультацией, не выезжая в областную столицу. Первую правовую консультацию профильные специалисты проведут уже в эту пятницу», – сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Для записи необходимо зайти на сайт региональных Госуслуг и во вкладке «Онлайн-сервисы» открыть раздел «Подача заявки для получения бесплатной юридической помощи в формате онлайн». Записаться на консультацию можно и через уполномоченного представителя в любом МФЦ. Информацию о рассмотрении заявки и дате приёма заявитель получит в личном кабинете.

Отметим, что юридические консультации проводятся по видеоконференции в выбранном заявителем МФЦ. Их осуществляют специалисты Госюрбюро с привлечением органов исполнительной власти, в компетенции которых находятся рассматриваемые вопросы.