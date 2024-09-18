Двое молодых тотьмичей осуждены за вымогательство и кражу

Тотемский районный суд признал виновными двоих местных жителей, 18 и 19 лет, в вымогательстве и краже. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Первый эпизод произошел в сентябре 2022 года в Тотьме. На тот момент 16-летний подсудимый продал сверстнику электронную сигарету за 1500 рублей. Однако парень заплатил ему только 1200, вернув оставшиеся 300 рублей в октябре. За этот месяц тотьмич несколько раз грубо требовал вернуть долг, да еще и с процентами, угрожая при этом применением насилия. В течение следующих пяти месяцев потерпевший передал ему 4800 рублей, «электронку» за 1000 рублей и телефон стоимостью 5990 рублей. Так, юный вымогатель попал под статью УК РФ.

Следующее преступление он совершил в декабре того же года. Вместе со своим 17-летним приятелем и 43-летним мужчиной подсудимый отдыхал в сауне. В какой-то момент парни взяли у мужчины телефон, перевели с помощью него 2000 рублей себе на карту и оформили кредит, 28 тысяч рублей из которого также перевели на счет одного из подсудимых.

В суде тотьмичи вину признали полностью. Молодому человеку ущерб возмещен полностью, мужчине – одним из подсудимых наполовину.

Суд назначил наказание 19-летнему парню в виде 7 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 9 месяцев. 18-летнему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год.