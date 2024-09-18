До конца октября завершится благоустройство у Кувшиновского моста в Вологде

Исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев проинспектировал ход работ на объекте. Проезжую часть моста расширили с 5 до 9 метров, сделали широкие тротуары для пешеходов, смонтировали освещение. Также установили четыре новые опоры – две береговые и две в русле реки. Стоимость работ составила более 500 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов при городском софинансировании.

«Движение по Кувшиновскому мосту было запущено 31 августа, но полностью работы на объекте ещё не завершены. Осталось сделать береговые укрепления – мы бетонируем ту часть откосов, которая затапливается в период половодья и паводков. Также необходимо завершить благоустройство территории. Все работы будут закончены в контрактные сроки – до 31 октября. Вся остальная инфраструктура, которая сделана: тротуары, остановочный комплекс, заездные карманы, – вопросов не вызывают. Также проверили ремонт улиц Луначарского и Вологодской, которые выполнены в рамках стратегии избранного губернатора Вологодской области "Стратегия 2.0." Дороги являются подъездными путями к мосту и в целом они отремонтированы хорошо», – отметил Андрей Накрошаев.

Помимо этого, Андрей Накрошаев совместно с водителем автобуса маршрута № 7 проверил, насколько удобны участки улиц для общественного транспорта.

«Сегодня вместе с водителем проехал по маршруту из центра города до Лукьяново. Убедился, что заездные карманы на городских улицах, как правило, удобные. Но на отдельных остановках общественного транспорта углы заездов и выездов требуется сделать более пологими. На некоторых участках нужен более широкий радиус поворота, а где-то необходимо проработать вопрос улучшения видимости. Развитие удобного транспортного сообщения в городе – задача, поставленная перед нами главой региона Георгием Филимоновым. Дорожное движение должно быть комфортным и безопасным для всех его участников», – пояснил Андрей Накрошаев.

Капитальный ремонт Кувшиновского моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по решению президента РФ. Всего в этом году обновляют 12 участков улиц, 8 из которых уже завершены. Также в рамках нацпроекта ремонтируют мост на ул. Панкратова и мост через реку Шограш в створе улицы Можайского. Работы на этих объектах планируется завершить в 2024 году. Мост через реку Содему на улице Челюскинцев уже отремонтирован, движение по нему запущено.