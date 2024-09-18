В Череповце оштрафовали байкера за шоу с фейерверками на Архангельском мосту

9 сентября в вологодских соцсетях появилось видео, где несколько байкеров на Архангельском мосту устроили шоу: они выполняли трюки, ставя мотоцикл на заднее колесо, и одновременно запускали фейерверки. Все это действо снимали их друзья из автомобиля.

Сотрудникам Госавтоинспекции Череповца удалось разыскать и задержать троих нарушителей. Об этом сообщает городской портал cherinfo.

«К административной ответственности привлекли 21-летнего мотоциклиста, 23-летнего водителя автомобиля и его 18-летнего пассажира. Мотоциклист нарушил правила расположения транспортного средства на дороге: двигался в крайней левой полосе при свободных правых. Водитель машины перевозил непристегнутого пассажира и ехал с включенной аварийкой без правовых оснований. Пассажир высовывался из окна и снимал видео, ехал без ремня безопасности. Все были согласны, что нарушили, в содеянном раскаивались. Часть этих фейерверков – графика, на видео наложили эффекты.», – рассказали в Госавтоинспекции Череповца.

С одним из участников инцидента начальник ГАИ Николай Баёв провел профилактическую беседу.

«Мы хотели сделать жизнь в городе ярче и позитивнее. Хотели порадовать людей, повеселить. Косяк был в том, что не согласовано все это было, неофициально. Побеседовали, пришли к выводу, что надо согласовывать, заранее договариваться», – пояснил мотоциклист.

Водителя автомобиля оштрафовали на 1000 рублей, его пассажира и мотоциклиста – на 500 рублей.