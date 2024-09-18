В Вологде при столкновении двух машин травмирован ребенок

[ Происшествия ]

Несчастный случай, о котором рассказали в городском отделе ГИБДД, произошел около трех часов дня 16 сентября в губернском городе на Новгородской, 23А.

55-летняя водитель машины "Опель Зафира" ехала по Пошехонскому шоссе со стороны Ярославской в направлении Окружного шоссе. На перекрестке с Новгородской она решила проскочить на красный, не пропустив автомобиль, движущийся со встречного направления, "Опель" столкнулся с "Киа Сид", которым управлял 34-летний мужчина.

В результате столкновения травмирован 11-летний ребенок, который сидел в "Опеле" на заднем пассажирском сиденье. Мальчика доставили в областную больницу с травмами.  

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