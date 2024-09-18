Объявлен новый руководитель Департамента экономического развития Вологодчины

[ Общество ]

Сираев Ильнур Ринадович назначен исполняющим обязанности начальника Департамента экономического развития Вологодской области. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Ильнур Сираев сменил на этом посту Светлану Астахову, которая уволилась в конце августа. Напомним, эту должность она занимала с февраля текущего года.

Известно, что и.о. начальника департамента приехал из Республики Татарстан. В 2021 году он стал победителем трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России». В то время Ильнур Сираев занимал должность замдиректора по маркетингу и развитию Гарантийного фонда Республики Татарстан.

Теги:
экономика департамент назначение
Фото: телеграмм-канал Ильнура Сираева
 

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