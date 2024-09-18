Объявлен новый руководитель Департамента экономического развития Вологодчины

Сираев Ильнур Ринадович назначен исполняющим обязанности начальника Департамента экономического развития Вологодской области. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Ильнур Сираев сменил на этом посту Светлану Астахову, которая уволилась в конце августа. Напомним, эту должность она занимала с февраля текущего года.

Известно, что и.о. начальника департамента приехал из Республики Татарстан. В 2021 году он стал победителем трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России». В то время Ильнур Сираев занимал должность замдиректора по маркетингу и развитию Гарантийного фонда Республики Татарстан.