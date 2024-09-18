В Никольске суд оправдал тренера, на занятии которой погиб подросток

Несчастный случай, о котором сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, произошел утром 8 июля 2022 года.

Тренер провела инструктаж и велела подросткам совершить часовую пробежку по знакомому маршруту. Сама она их не сопровождала. Один и мальчиков выбежал на дорогу, ппал под машину и погиб.

В отношении водителя уголовное дело было прекращено: ребенок выскочил на дорогу неожиданно.

59-летнего тренера привлекли к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В судебном заседании выяснилось, что женщина была мастером спорта и неоднократно побеждала в различных соревнованиях, но профильного образования у нее нет. Тем не менее, ее приняли на работу тренером в местный ФОК.

В итоге суд пришел к выводу, что женщина не может нести ответственность за гибель ребенка, потому что была принята на работу с нарушением ГОСТ. Кроме того, в ее должностные обязанности не входило сопровождение детей на тренировке.

Никольский районный суд оправдал тренера.