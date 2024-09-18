Вологда вышла в финал конкурса «Культурная столица года»

17 сентября состоялся пресс-брифинг по реализации проекта «Культурная столица года», задача которого способствовать культурному и социально-экономическому развитию российских городов. В ходе конференции были названы города-финалисты конкурса на 2026 год, которые были определены по итогам заседания федерального Оргкомитета конкурса, состоявшегося 10 сентября в круглом зале Дома союзов в Москве.

Так, в финал конкурса вышли агломерация городов Зарайск и Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. Изначально же на звание еще претендовали Калуга, Кемерово, Кострома, Нальчик, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Чита, Южно-Сахалинск и Якутск.

Конкурс «Культурная столица года» впервые состоялся в 2023 году. Тогда победителями стали два города – Нижний Новгород и Грозный. Они получили статус культурных столиц 2024 и 2025 года, соответственно.

Инициатор проведения конкурса – Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.