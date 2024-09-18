Главы СКР и трудинспекции проконсультируют вологжан на личном приеме

[ Общество ]

Совместный прием вологжан 25 сентября  проведут глава регионального СКР Геннадий Яшин и врио руководителя областной трудинспекции Евгений Власов.

Посетители смогут задать вопросы о ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок по сообщениям о невыплате зарплаты, пенсий, пособий и иных выплат.

 В СУ СК РФ по Вологодской области уточнили, что ведется предварительная запись по номерам 8(8172) 54-44-16 или 57-21-13.

Не забудьте паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Если имеются другие документы, возьмите и их.

Прием начнется в 16 часов в здании следственного управления по адресу: город Вологда, улица Комсомольская, д. 53.

Теги:
прием граждан СКР трудинспекция
СУ СК РФ по Вологодской области
 

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Главы СКР и трудинспекции проконсультируют вологжан на личном приеме
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