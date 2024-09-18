«Олимп» получил техническое поражение

[ Спорт ]

Там должен был состояться матч 15 тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». Вологжане получили техническое поражение со счётом 0:3. С чем связана такая ситуация, не уточняется.

Между тем, ФК «Череповец - СШОР Витязь» готовиться к игре против «СШ им. Ярцова». Во вторник череповчане провели дома предыгровую тренировку и полным составом отправились в Кострому. В первом круге костромичи отказались от матча в Череповце и получили техническое поражение.

Соперник "жёлто-чёрных" в текущем сезоне с 4 очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Череповец, набрав 34 очка, лидирует в III Дивизиона. В случае победы в этом матче ФК Череповец досрочно оформит чемпионство.

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Олимп техническое поражение
 

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