«Олимп» получил техническое поражение

Там должен был состояться матч 15 тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». Вологжане получили техническое поражение со счётом 0:3. С чем связана такая ситуация, не уточняется.



Между тем, ФК «Череповец - СШОР Витязь» готовиться к игре против «СШ им. Ярцова». Во вторник череповчане провели дома предыгровую тренировку и полным составом отправились в Кострому. В первом круге костромичи отказались от матча в Череповце и получили техническое поражение.



Соперник "жёлто-чёрных" в текущем сезоне с 4 очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Череповец, набрав 34 очка, лидирует в III Дивизиона. В случае победы в этом матче ФК Череповец досрочно оформит чемпионство.