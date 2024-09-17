В Вологде в субботу ограничат движение транспорта из-за "Кросса нации"

Забег начнется на площади Возрождения в девять утра. Пробежать можно будет два, четыре, шесть, восемь или 12 километров: длина маршрута зависит от пола, возраста и подготовки участников.

Преодолевать дистанции придется по улицам Марии Ульяновой – Козленская – Мира – Сергея Орлова – Лермонтова – Пречистенская набережная – Зосимовская – Ленина.

Движение транспорта с семи утра до часа дня перекроют, как сообщили в городской администрации, тут:

- на Советском проспекте (на участке от улицы Пушкинская до улицы М.Ульяновой);

- на площади Возрождения;

- на улице Лермонтова (на участке от улицы Орлова до улицы Пушкинская);

- на улице Ленина (на участках от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской и от улицы Лермонтова до улицы Пушкинской);

- на улице Зосимовской (на участке от улицы Ленина до Пречистенской набережной);

- на Пречистенской набережной (на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской);

- на улице М.Ульяновой (на участке от улицы Герцена до Советского проспекта);

- на улице Козленской (на участке от улицы Пушкинская до улицы Мира);

- на улице Мира (на участке от улицы Козленской до улицы Орлова);

- на проспекте Победы (на участке от Торговой площади до улицы Мира).

Автобусы временно будут возить пассажиров иначе, чем в другие дни:

- Маршрут № 1: Мира – Герцена (остановка «Пушкинская» по направлению в мкр. Лоста) – Предтеченская – Советский проспект;

- Маршруты № 7, 11, 29: Мира - Октябрьская - Пролетарская – Пр-т Победы (в обратном направлении: пр-т Победы – Мальцева – Октябрьская), с остановкой «ТЮЗ» в обоих направлениях;

- Маршруты № 9, 14, 23, 28, 36: С. Орлова - Торговая пл. – пр-т Победы – Мальцева – Октябрьская, с остановками «ТЮЗ» и «Центр» в обоих направлениях;

- Маршрут № 22: пр-т Победы – Торговая площадь – С. Орлова, с остановкой «Центр» по направлению в Семенково);

- Маршрут № 4: в обратном направлении: Мира – Октябрьская – Мальцева – пр. Победы – Торговая площадь – С. Орлова, с остановками «ТЮЗ» и «Центр» по направлению к улице Дальняя;

- Маршрут № 19: Октябрьская – Герцена (остановка «Пушкинская» по направлению к улице Разина) – Предтеченская (в обоих направлениях);

- Маршрут № 27: Герцена – Октябрьская – Пролетарская – Пр-т Победы (в обратном направлении: Пр-т Победы – Мальцева – Октябрьская – Герцена), с остановкой «ТЮЗ» в обоих направлениях;

- Маршрут: № 43: Предтеченская - Герцена (в обоих направлениях), с остановкой «Драмтеатр» в обоих направлениях;

- Троллейбусный маршрут № 4: движение будет осуществляться троллейбусами с функцией автономного хода: Торговая площадь – пр-т Победы – Мальцева – Октябрьская, с остановками «ТЮЗ» и «Центр» в обоих направлениях;

- Маршрут № 13: движение будет осуществляться до остановочного пункта «ул. Мира».



