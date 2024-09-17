Череповчанин дважды за день попался гаишникам пьяным за рулем

В июле 52-летний череповчанин выпил пива и решил привезти к себе в деревню друга и его ребенка из соседнего населенного пункта. По пути его остановили гаишники и провели освидетельствование на опьянение. Протокол нарушитель подписал, после чего инспектор отогнал машину к дому водителя и вернул ему ключи.

Через час упорный шофер решил попытать счастья снова, опять сел за руль - и снова попался. На этот раз ключи у него забрали, а машину оставили в поле.

Вину, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, мужчина не признал. Он заявил, что второй раз не считается, а освидетельствование проводилось без понятых. Мировой судья напомнил нарушителю, что имеется сделанная дорожными полицейскими видеозапись, и оштрафовал его на 60 тысяч рублей за оба проступка, лишив прав на полтора года.