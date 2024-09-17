В Соколе почтальон присвоила пенсию старушки и деньги с чужой кредитки

Первое преступление 36-летняя работница почты совершила в мае прошлого года. Она принесла пожилой сокольчанке пенсию, а вручить перерасчет, больше 11,5 тысячи рублей "забыла". Подпись бабули нечестная почтальонша подделала. Но и этого ей было мало. О своем "подвиге" женщина рассказала подругам. А те заявили в полицию и пожаловались на работу обманщицы.

За присвоение на злоумышленницу завели уголовное дело. С работы ее уволили. Но без денег она не осталась. Спустя два месяца, в июле, она оформила от имени знакомого, который доверил ей свой телефон, кредитку с лимитом 27 тысяч. Деньги дама сняла и потратила. За это на нее завели еще одно дело - за кражу.

Вину в совершенных преступлениях женщина признала полностью. Пенсию бабуле она возместила, а деньги, потраченные с кредитки, вернула частично.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил сокольчанку к восьми месяцам исправработ с удержанием 5% заработка в доход государства.