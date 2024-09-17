В Вологодской области хотят запретить продажу алкоголя во время последних звонков и выпускных

Глава региона Георгий Филимонов внёс в Законодательное собрание Вологодской области законопроект об ограничении продажи алкогольной продукции во время последних звонков и выпускных. Сделано это для того, чтобы предотвратить негативное влияние спиртных напитков на молодое поколение вологжан.

«Вопрос ограничения продажи алкоголя неоднократно поднимался Георгием Юрьевичем Филимоновым на оперативных совещаниях. Инициатива получила единогласную поддержку членов комитета ЗСВО по экономической политике и собственности, следующий шаг – принятие закона. Не секрет, что алкоголь может стать триггером к агрессии и конфликтам, повлечь за собой непредсказуемое поведение подростков. Неприятностей лучше избежать, особенно когда стоишь на пороге взрослой жизни. Аналогичные ограничения уже действуют в ряде других регионов», - заявил председатель Заксобрания Сергей Жестянников.

Депутаты намерены принять законопроект на очередной сессии регионального парламента. Её повестка была утверждена сегодня на заседании коллегии ЗСВО.

Напомним, что даты проведения последнего звонка и выпускного в школах: день в мае и день в июне - ежегодно устанавливаются согласно рекомендациям департамента образования Вологодчины. Информация о них заблаговременно размещается на сайте департамента. Именно в эти даты будут действовать ограничения продажи алкоголя.

Окончательное решение будет принято на 37-й сессии ЗСВО, которая состоится 25 сентября. В случае поддержки парламентариев закон вступит в силу 1 марта 2025 года.