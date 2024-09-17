В Пулково открылась выставка, посвященная Вологодчине

[ Общество ]

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге открылась фотовыставка «Вологодская область - Место силы Русского мира». 11 снимков расположились в зоне вылета, и столько же в зоне прилета.

«Эта яркая выставка расположилась в аэропорту Пулково неслучайно. Аэропорт принимает и отправляет авиарейсы в Вологду и Череповец. Мы хотим показать и рассказать всем туристам, насколько красива и сильна Вологодская земля. А самое главное – она совсем рядом», – подчеркнула руководитель Департамента информационной политики Правительства Вологодской области Валерия Решетникова.

На фотографиях представлены самые яркие достопримечательности Вологодчины: Вологодский Кремль, многовековые монастыри и храмы, а также живописная природа и пейзажи Великого Устюга, Тотьмы, Белозерска и Кириллова.

«Мы видим рост интереса туристов к исследованию своей страны, городов, которые являются отражением культурного и исторического наследия. Вологда и Череповец – направления, которые традиционно востребованы у путешественников из Северной столицы. Из Петербурга в Вологду сейчас отправляются 2 рейса в неделю, в Череповец – 16», –отметила Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы». 

Организаторами проекта выступили Правительство Вологодской области и аэропорт Пулково. Выставка перекрестная, и в скором времени в Вологде начнет работу экспозиция, посвященная Санкт-Петербургу.

Теги:
выставка аэропорт
Фото: телеграмм-канал Георгия Филимонова
 

Последние новости

На железнодорожном вокзале Ярославля открылась выставка про Вологодчину
В Пулково открылась выставка, посвященная Вологодчине
В Сокольском округе водитель пострадал в ДТП с лосем
Фестиваль «Рубцовская осень» стартовал на Вологодчине
В Череповце задержали 15-летнего подростка за избиение ровесника
15-летний воришка из Вологды сам попросился в тюрьму
Завтра музеи Вологды можно посетить бесплатно
Вологодские вездеходы идут нарасхват
В Великом Устюге сварщик случайно сжег машину во время ремонта
В Вологде готовили опасную для здоровья шаурму