В Пулково открылась выставка, посвященная Вологодчине

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге открылась фотовыставка «Вологодская область - Место силы Русского мира». 11 снимков расположились в зоне вылета, и столько же в зоне прилета.

«Эта яркая выставка расположилась в аэропорту Пулково неслучайно. Аэропорт принимает и отправляет авиарейсы в Вологду и Череповец. Мы хотим показать и рассказать всем туристам, насколько красива и сильна Вологодская земля. А самое главное – она совсем рядом», – подчеркнула руководитель Департамента информационной политики Правительства Вологодской области Валерия Решетникова.

На фотографиях представлены самые яркие достопримечательности Вологодчины: Вологодский Кремль, многовековые монастыри и храмы, а также живописная природа и пейзажи Великого Устюга, Тотьмы, Белозерска и Кириллова.

«Мы видим рост интереса туристов к исследованию своей страны, городов, которые являются отражением культурного и исторического наследия. Вологда и Череповец – направления, которые традиционно востребованы у путешественников из Северной столицы. Из Петербурга в Вологду сейчас отправляются 2 рейса в неделю, в Череповец – 16», –отметила Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Организаторами проекта выступили Правительство Вологодской области и аэропорт Пулково. Выставка перекрестная, и в скором времени в Вологде начнет работу экспозиция, посвященная Санкт-Петербургу.