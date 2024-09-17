В Сокольском округе водитель пострадал в ДТП с лосем

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Авария произошла вчера, 16 сентября, в 10 часов вечера на 501-м километре автодороги М-8 Москва – Архангельск территории Сокольского округа. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» двигался со стороны Вологды в сторону Кадникова. В какой-то момент на проезжую часть вышел лось, автомобиль сбил его насмерть, после чего съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в Вологодскую клиническую больницу.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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