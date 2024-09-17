На железнодорожном вокзале Ярославля открылась выставка про Вологодчину

На втором этаже главного железнодорожного вокзала Ярославля начала работу передвижная выставка «Вологодская область – место силы русского мира». Она представляет собой 20 снимков, сделанных вологодскими фотографами, и призвана показать соседям величественность вологодской земли, её многовековую историю, деревянную архитектуру и необычайную природу.

В центре фотовыставки – главные памятные места нашего региона: Вологодский кремль, Спасо-Прилуцкий, Кирилло-Белозерский, Спасо-Каменный и Ферапонтов монастыри, а также города Великий Устюг, Тотьма, Белозерск и Кириллов.

«Вологду и Ярославль веками связывает история. Это соседние города, с пересечением культуры и духовности. Между ними нет и двух сотен километров. Доехать от одного города до другого на машине можно примерно за три часа, на поезде – за четыре часа. Мы хотим показать ярославцам, насколько красив и необычен соседний регион, и, конечно, ждем в гости», — поделилась руководитель департамента информационной политики Вологодской области Валерия Решетникова.

Передвижная выставка «Вологодская область – место силы русского мира» будет работать в здании железнодорожного вокзала Ярославля в течение месяца.