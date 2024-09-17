Фестиваль «Рубцовская осень» стартовал на Вологодчине

XXVII Всероссийский открытый фестиваль поэзии и музыки имени Николая Рубцова «Рубцовская осень» проводится в Вологодской области с 1998 года. За четверть века он вырос до масштабного форума всероссийского статуса.

«В этом году фестиваль проходит с 16 по 22 сентября. Ключевым мероприятием станет литературно-музыкальный праздник у памятника Николаю Рубцову на Советском проспекте, который состоится 20 сентября в 15:00. Всего в афише нынешней «Рубцовской осени» заявлено более 50 мероприятий», – рассказали в пресс-службе избранного губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

В рамках фестиваля зрителей ждут творческие встречи, литературно-музыкальные программы, уличные акции, выставочные проекты, а также концерты и конкурсы. В них примут участие представители Рубцовских центров из разных регионов России, исследователи жизни и творчества поэта.

Во время фестиваля пройдет традиционная уличная акция «Прочитай Рубцова», лирика поэта будет звучать на многочисленных концертах и встречах. Также будут награждены победители областного конкурса чтецов «За все добро расплатимся добром».

В проекте «Рубцовский десант в российскую глубинку» в учреждениях культуры Сямжи, Грязовца, поселка Непотягово поучаствуют гости фестиваля из Москвы, Саратова, Кирова, Рязани, Санкт-Петербурга, Гатчины, Архангельска, Северодвинска, Самары, Череповца, Комсомольска-на-Амуре. Они представят концертную программу «Русский огонек».

А 22 сентября состоится гала-концерт фестиваля. Он пройдет в областной филармонии, начало в 15:00. В концерте примут участие солисты Московского музыкально-поэтического театра «Опера Белиссима», заслуженный артист России, солист академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии России Алексей Волжанин и Лариса Волжанина.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.