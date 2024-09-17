В Череповце задержали 15-летнего подростка за избиение ровесника

В городе металлургов задержали 15-летнего подростка по подозрению в избиении сверстника. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Вологодской области

По версии следствия, 16 сентября во дворе дома по улице Набережной в Череповце подросток избил знакомого на почве возникшей неприязни, причинив травму головы, что расценивается как тяжкий вред здоровью. После этого парень покинул место происшествия, а пострадавшего госпитализировали.