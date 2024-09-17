15-летний воришка из Вологды сам попросился в тюрьму

Подросток из Вологодского района совершил шесть краж, в том числе с проникновением в жилище. Следователь оставил парня на свободе, запретив ему выходить из дома в определенные часы, использовать телефон и интернет.

Юноша запреты проигнорировал, а в итоге срезал с руки специальный браслет и уехал в Москву, где его в итоге и задержали.

Тогда следователь ходатайствовал об аресте подозреваемого. Парень в ходе заседания см попросил заключить его под стражу, объяснив, что не может себя контролировать, а мать с его воспитанием не справляется.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что до 17 октября подросток проведет время в СИЗО.