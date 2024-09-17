Завтра музеи Вологды можно посетить бесплатно

Каждую третью среду месяца в вологодских музеях – день бесплатного посещения. 18 сентября как раз такой день. Жители Вологодчины могут посмотреть постоянные и временные экспозиции.

День бесплатного посещения проводится в рамках проекта «Культура рядом», стартовавшем в июле 2019 года. Бесплатный билет выдается при предъявлении паспорта или другого документа, подтверждающего прописку на территории Вологодской области.

Бесплатно посетить можно Вологодский музей-заповедник, а также его филиалы: Музей кружева, «Мир забытых вещей», «Вологодская ссылка», Дом купца Самарина, «Семенково», Дом-музей Петра I.

В художественном отделе на Сергея Орлова, 15 работает выставка «Сокровища русской старины. Из коллекции Н.Л. Шабельской» (6+), а в Юго-Западной башне – «Я низко кланяюсь моим землякам» – к юбилею Валерия Гаврилина (6+), а также «За Веру, Царя и Отечество! Вологжане в годы Первой мировой войны» (6+).

Музей «Вологодская ссылка» на М. Ульяновой, 33 представляет экспозиции «Философ из рода Бердяевых» (12+) и «В кругу семьи» (6+). В Музее кружева на Кремлевской пл., 12 работает выставка «Узорный покров» (6+).

В недавно открывшемся после реставрации Доме-музее Петра I на Советском пр., 47 представлена обновленная экспозиция (6+).

Для бесплатного посещения доступна и Вологодская областная картинная галерея с ее филиалами. В главном здании на Мира, 34 представлены выставки Владимира Лупандина и Евгения Родионова «Параллелелели» (6+), «Чарующие краски Заполярья» (6+), а также юбилейная выставка Т.П. Рыбаковой (6+).

В Доме Корбакова на Октябрьской, 13 можно посмотреть экспозицию «Веселый Пушкин» (6+), а в мастерской А.В. Пантелеева на Козленской, 4 – выставку Лейлы Махмудовой «Архитектура цвета» (6+).

Открыта для свободного посещения галерея «Красный мост» (Набережная VI Армии, 143). В прошлом году она сменила статус и стала муниципальным центром современного искусства.

Музеи муниципальных округов, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей тоже ждут вологжан и туристов. Полный список музеев Вологодской области – партнеров проекта «Культура рядом» – смотрите здесь.

Обратите внимание, что бесплатное посещение не распространяется на экскурсионное обслуживание.

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