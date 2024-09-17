Вологодские вездеходы идут нарасхват

На территории старого аэропорта Вологды состоялся второй фестиваль вездеходной техники. Его участниками стали производители вездеходов из 20 регионов России и Белоруссии, а также около 2 тысяч зрителей. Мероприятие было организовано ассоциацией производителей вездеходной техники при поддержке городской администрации.

«Вологду вполне можно считать столицей вездеходов: зрители любят эту технику за её уникальность и эффектность, а водители – за практичность и качество. К тому же в Вологде большое количество предпринимателей и организаций, которые занимаются сборкой вездеходов. Этой техникой пользуются не только частные лица, но и предприятия, связанные с лесным комплексом и сельским хозяйством, службы МЧС. Благодаря проведению таких фестивалей повышается узнаваемость вологодских брендов по производству вездеходов. Есть примеры, когда нашу технику приобретают прямо на фестивале и заключают контракты. Это, безусловно, имеет значение для экономики города», – отметила заместитель мэра, начальник департамента экономического развития Светлана Пахнина.

Важным итогом фестиваля стали договорённости вологодских производителей на поставку 45 вездеходов. А главным зрелищем стали соревнования вездеходов. Машины преодолевали полосу препятствий в пяти дисциплинах: «Торфяная траншея», «Лава вулкана», «Скоростная трасса», «Водная канава» и «Лесной завал». Для этого на территории старого аэропорта была специально подготовлена искусственная трасса.





«Мы специально делали проект, нанимали тяжёлую технику и неоднократно проверяли качество трассы. Регламент соревнований очень прост: участник сам решает, какое из препятствий ему преодолевать, у него неограниченное количество попыток, лучшая попытка засчитывалась в общую таблицу. Таким образом определили победителя в каждой номинации», — рассказал президент ассоциации производителей вездеходной техники Андрей Иванов.

По итогу в номинации «Лава вулкана» победителем стал Михаил Балбошин на вездеходе «Север» из Архангельска. Победу в номинации «Скоростная трасса» завоевал Денис Кокарев на вездеходе «Росомаха» из Тюмени, в номинации «Торфяная траншея» – Игорь Фролов на вездеходе «Брюс» из Нижнего Новгорода, в номинация «Лесной завал» – Михаил Кашурников на вездеходе «Грач» из Москвы, в номинация «Водная канава» – Анатолий Поликарпов на вездеходе «Вольт» из Санкт-Петербурга.

Кроме того, на мероприятии была организована выставка вездеходной техники, где были представлены 118 вездеходов. Можно было пообщаться с производителями вездеходов и пройти тест-драйв.

«В прошлом году мы уже принимали участие в вездеходном форуме, очень понравилось, поэтому решили приехать ещё раз. В этом году привезли более технологичную модель вездехода, также поставили колёса от вологодских производителей, мотор мощнее. Вологжане – большие молодцы, что проводят подобные фестивали. Ждём, что форум будет дальше расти, развиваться, надеемся, что его проведение станет традицией», — рассказал разработчик вездеходов компании «Тактик» Алексей Зелин.

Напомним, фестиваль вездеходной техники впервые прошел в областной столице в сентябре 2023 года.



