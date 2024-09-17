В Вологде готовили опасную для здоровья шаурму

Предприятие было зарегистрировано в реестре Федеральной государственной информационной системы «Цербер», но место, где готовили шаурму, в реестре закрепленных за фирмой площадок отсутствовало. А значит, не было и электронных ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольную продукцию, используемую при приготовлении блюд. Такая шаурма не может считаться безопасной.

Проводившие проверку представители Россельхознадзора объявили предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения закона и велели обеспечить регистрацию в ФГИС «Цербер», а также организовать получение продуктов животного происхождения в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности с начала года объявлено 26 подобных предостережений предприятиям общепита Вологодской области.