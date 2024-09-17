В Великом Устюге парень дал порулить 17-летней подруге, а она врезалась в КамАЗ

[ Происшествия ]

Инцидент, о котором сообщили в пресс-службе регионального УМВД, произошел накануне в Великом Устюге.

Дорожные полицейские, патрулировавшие территорию поселка Новатор,  заметили странно перемещавшийся по дороге автомобиль ВАЗ 21070. Они опросили водителя остановиться, но тот  продолжил движение. Тогда гаишники включили сирену и мигалки - и начали преследовать машину.

На улице Боровой шофер не справился с управлением врезался в грузовик  с прицепом.

"Как выяснилось, легковушкой управляла  7-летняя местная жительница. В автомобиле ехали два пассажира, мужчины 1999 и 2003 г.р., у которых имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности", - уточнили в ведомстве.

Девушка и ее спутники получили травмы. Водитель попала в больницу, пассажиры лечатся амбулаторно. 

Оказалось, 20-летний хозяин машины решил поучить даму сердца вождению. Не него составили протоколы по ряду статей КоАП.
 

Теги:
ДТП гонки авария
УМВД РФ по Вологодской области
 

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