В Великом Устюге парень дал порулить 17-летней подруге, а она врезалась в КамАЗ

Инцидент, о котором сообщили в пресс-службе регионального УМВД, произошел накануне в Великом Устюге.

Дорожные полицейские, патрулировавшие территорию поселка Новатор, заметили странно перемещавшийся по дороге автомобиль ВАЗ 21070. Они опросили водителя остановиться, но тот продолжил движение. Тогда гаишники включили сирену и мигалки - и начали преследовать машину.

На улице Боровой шофер не справился с управлением врезался в грузовик с прицепом.

"Как выяснилось, легковушкой управляла 7-летняя местная жительница. В автомобиле ехали два пассажира, мужчины 1999 и 2003 г.р., у которых имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности", - уточнили в ведомстве.

Девушка и ее спутники получили травмы. Водитель попала в больницу, пассажиры лечатся амбулаторно.

Оказалось, 20-летний хозяин машины решил поучить даму сердца вождению. Не него составили протоколы по ряду статей КоАП.

