В пяти школах Вологды в этом году обновили оборудование в пищеблоках

В этом году в Вологде прошли капремонты в школах №№ 6, 7, 8, 13, 15, 17, 23, 33 и лицее № 32. На обновление учебных заведений выделены 1 миллиард 800 миллионов рублей, и основная часть этих денег – из бюджета области. Помимо капитального обновления помещений и мебели, в школах №№8, 13, 15, 17 и лицее №32 отремонтировали пищеблоки и установили там новое оборудование.

«Современное оборудование в пищеблоках – это важная составляющая учебного процесса. В этом году Вологде выделены почти 24 миллиона рублей на закупку технологического и холодильного оборудования. Это средства областного и городского бюджетов. Всё оборудование новое, современное, в основном российского производства. Важно, чтобы сотрудники пищеблоков работали в комфортных условиях, а наши школьники были довольны качеством приготовленной еды», – заявила заместитель мэра города по социальным вопросам Ирина Гуляева.

В пищеблоках школ №№ 8, 13, 15, 17 и лицея №32 появились новые электрические плиты, пароконвектоматы, жарочные шкафы, тестомесы, слайсеры, посудомойки, холодильные и морозильные камеры, линии раздачи питания и другое. Также во всех девяти школах, где проходил капитальный ремонт, были отремонтированы обеденные залы, закуплена новая мебель.

Так, в школе № 8 обеденный зал обновили полностью: отремонтировали полы, привели в порядок потолки и стены, заменили вытяжку, электрику и систему теплоснабжения.

«Я очень рада, что у нас появилось современное оборудование. Новые приборы заметно облегчат и ускорят работу поваров. Наше школьное питание очень вкусное, ребятам нравится», – рассказала директор школы № 8 Юлия Орсаг.

Как сообщили в Центре социального питания Вологды, в этом году было обновлено меню в городских школах. В частности, добавили блины и наггетсы. Отметим, что последнее блюдо делают в пароконвектоматах, а не по принципу фастфуда.



