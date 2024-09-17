Вологжане привезли 8 медалей с Первенства Московской области по ездовому спорту

Вологодская команда завоевала по три золотых и серебряных медали и две "бронзы". Победителями заездов стали Алексей Бурашов и Алла Найденко в дисциплине "скутер 1 собака" среди мужчин и женщин соответственно, а также Василий Сидоров, дисциплина "скутер 1 собака, юниоры".



Напомним, одновременно с Первенством Московской области проходил 3 этап Кубка России по ездовому спорту, на котором вологжане завоевали 5 наград.