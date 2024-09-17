Напугавшая вологжан магнитная буря опоздала на сутки и ослабела

[ Общество ]

Накануне ученые прогнозировали сильнейшую магнитную бурю класса G5, которая должна была начаться в понедельник утром.

Шло время, а обещанная кошмарная буря все не начиналась. Специалисты не исключали, что и такое возможно.

Но в ночь на 17 сентября выброшенное с Солнца облако все же слегка зацепило планету, что вызвало сильную магнитную бурю класса G4. Впрочем, большинство вологжан в это время спали и не заметили ничего ужасного. А ближе к утру буря ослабела до класса G1.

"Вероятность сильных фронтальных ударов на текущий момент фактически исключена. Возможны приходы отдельных плотных волокон", - отметили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

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магнитная буря погода вспышки на Солнце
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
 

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