Хоккеисты «Северстали» обыграли действующих чемпионов

Череповчане здорово начали матч, дважды поразив ворота соперника в первом периоде. Это сделали Илья Иванцов и Кирилл Пилипенко перед самым перерывом. Во второй двадцатиминутке гости один гол отыграли, на что "жёлто-чёрные" ответили быстрым дублем Никиты Коростелёва, который уместил две своих шайбы в 62 секунды, и голом Александра Скоренова. И вот уже к середине основного времени матча на табло Ледового дворца горели цифры 5:1 в пользу команды Андрея Козырева.



В третьем периоде череповчанам пришлось больше обороняться, игроки "магнитки" за третьей отрезок игры нанесли 16 бросков по воротам «Северстали», чуть больше чем за первые два. Но пробить Александра Самойлова за это время им удалось только однажды. 5:2 - «Северсталь» одерживает крупную победу.

«Тот план на игру, который мы составили, мы выполнили. Забили важные голы. Матч был тяжёлым для нас. Здорово сыграли в концовке, концовку мы уже играли без атаки. Это была установка. Это был план на игру. Мы его выполнили. Счёт не отражает того соотношения сил, которое было на поле. Команда соперника здорово играла, Саша в нужный момент здорово подтащил», - подвёл итоги встречи главный тренер «Северсталь» Андрей Козырев.

В последнем матче этой домашней серии череповчане встретятся с нижегородским «Торпедо». Встреча пройдёт завтра.